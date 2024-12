Natale, nei negozi Sky il merchandising di X Factor e Masterchef

Disponibili per tutti, negli store delle più importanti città, i prodotti dei due show cult: dall’iconico grembiule ufficiale in tre colori (anche col nome da personalizzare) alla tazza del Tavolo dei giudici

Un Natale da vero MasterChef? Si può sfoggiare tutto il proprio “X Factor” nelle riunioni di famiglia attorno all’Albero di Natale? Quest’anno tutto è possibile: nei principali negozi Sky di tutta Italia sono in vendita alcuni dei prodotti più riconoscibili e iconici dei due show cult dell’offerta Sky. Regali perfetti per i fan dei due titoli ma anche per chiunque voglia ricreare in casa una gara culinaria in pieno stile MasterChef Italia o mostrare ad amici e parenti le proprie doti canore come se si fosse davanti al Tavolo dei giudici di X Factor.

Per chiunque voglia portare a casa un pezzo del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, che è appena ripartito con la nuova stagione (tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) sono disponibili il grembiule ufficiale, disponibile nelle varie colorazioni (bianco, il più desiderato tra i concorrenti che partecipano ai Live Cooking; rosso, come quelli usati nelle sfide in esterna; e nero, per affrontare purtroppo il temutissimo Pressure Test col rischio eliminazione), tutte anche da personalizzare col proprio nome; ma anche il classico cappello bianco e la giacca personalizzabile da chef, perfetti per chiunque debba affrontare pranzi e cenoni nelle prossime settimane.

Per i cantanti – ma anche per amici e parenti pronti a giudicare gli “artisti di casa” – sono a disposizione, direttamente dallo show Sky Original prodotto da Fremantle (che ha appena chiuso una stagione di grande successo con la vittoria della giovanissima Mimì), l’iconica tazza dei giudici personalizzata #XF2024, la t-shirt della crew, i poster esclusivi firmati Santomanifesto (opere uniche ispirate alle frasi iconiche di X Factor, disponibili in due formati, 33x70 cm e 50x70 cm), e l’insegna di Insulti Luminosi “Per me è NO”, per avere un tocco luminoso grazie a una delle frasi più celebri dello show.