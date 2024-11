Il quinto Live Show di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, è tutto dedicato agli inediti. LOWRAH ha presentato Malasuerte, che racconta un rapporto tra due persone instabile, sconclusionato e tossico. Appuntamento tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW

Nel quinto Live Show di X Factor (LA DIRETTA), LOWRAH, l’ultima concorrente rimasta nella squadra di Paola Iezzi, ha sfoderato grande energia nell’inedito Malasuerte. Laura Fetahu, 23 anni, è una cantante, performer e cantautrice di Brugnera, in provincia di Pordenone. Appassionata fin da piccola alla black music, intende di portare il genere urban, pop e soul anche in Italia in maniera fresca e versatile, cantando e rappando in diverse lingue. Il suo gusto deciso sulla musica urban si è visto anche nella scelta dei brani alle selezioni: alle Audizioni, la sua versione di Super Bass di Nicki Minaj aveva convinto Paola Iezzi a darle il suo X Pass; ai Bootcamp aveva proposto Boss Bitch di Doja Cat, mentre agli Home Visit aveva scelto If I Were a Boy di Beyoncé.