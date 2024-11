Beyoncé canterà durante la partita NFL di Natale Ravens-Texans

Beyoncé canterà durante l'intervallo della NFL durante la partita di Natale Ravens-Texans trasmessa su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



La popstar si esibirà durante l’Halftime Show NFL trasmesso sulla piattaforma di streaming nella partita natalizia. Canterà dal vivo durante il match in cui si affronteranno le squadre Houston Texans e Baltimore Ravens il 25 dicembre 2024. Si tratta delle prime performance live dell'album Cowboy Carter. L'evento avrà luogo nella città natale della cantante, con i Texans che ospiteranno i Ravens al NRG Stadium di Houston.



Per adesso, i dettagli dell'evento sono molto scarsi, tuttavia i media statunitensi (il magazine Variety in primis) fanno sapere che Beyoncé dovrebbe accogliere ospiti speciali presenti nel suo ottavo album in studio, pubblicato il 29 marzo 2024 dalla Parkwood e Columbia.

Lo spettacolo sarà prodotto da Parkwood Entertainment e Jesse Collins Entertainment. L'evento inizierà alle 16:30 ET (ore 22:30 italiane), durante il primissimo NFL Christmas Gameday trasmesso da Netflix. La giornata prevede alle 13:00 ET (ore 19:00 italiane) la partita Kansas City Chiefs contro Pittsburgh Steelers, seguita alle 16:30 ET (ore 22:30 italiane) dalla sfida tra Baltimore Ravens e Houston Texans. Le partite di Natale saranno trasmesse in TV nelle città delle squadre partecipanti e disponibili su dispositivi mobili negli Stati Uniti tramite NFL+.



In fondo a questo articolo potete guardare il video dell’annuncio congiunto di Netflix, Beyoncé, NFL e degli Houston Texans.