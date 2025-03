Napoli Milionaria! al Teatro San Carlo, proiezione del film di Eduardo

Il lungometraggio del 1962, adattamento del classico di Eduardo De Filippo, è stato scelto per l'apertura dell'evento "Napoli Millenaria" che celebra il 2500° compleanno di Napoli.

La proiezione speciale in due serate evento offerte al pubblico gratuitamente nello stesso Teatro in cui l'opera debuttava ottant'anni fa. I dettagli

Napoli festeggia la sua storia ultramillenaria attraverso i suoi simboli, il teatro e il genio di Eduardo De Filippo la cui voce echeggerà ancora una volta tra i palchi del Teatro San Carlo martedì 25 marzo, data scelta per la "prima" di "Napoli Millenaria", evento che inizia a marzo e terminerà a gennaio 2026, otto mesi per festeggiare i 2500 anni di storia del capolougo partenopeo.

Si comincia con Napoli Milionaria! proiezione del film del 1962 diretto e interpretato da Eduardo De Filippo, una serata di gala alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e della famiglia De Filippo.

La cittadinanza si è preparata alla serata evento da settimane quando il San Carlo ha annunciato l'apertura del Teatro a tutti, gratuitamente.

Per accedere a teatro bastava un biglietto da ritirare al botteghino. La serata del 25, andata rapidamente sold out, ha spinto gli organizzatori a bissare la proiezione con un'anteprima lunedì 24 marzo.

L'ora più buia nel film del 1962 Napoli Milionaria! Napoli è il teatro e il teatro è quello di Eduardo, il drammaturgo che aveva saputo cogliere lo spirito di un popolo inafferrabile perché sempre in movimento, in lotta, se non addirittura in guerra, una guerra voluta o subita come - di fatto - fu quella Seconda Guerra Mondiale che seminò morte e distruzione più che in altre città dello Stivale con più di cento bombardamenti tra il 1940 e la Liberazione.

Il primo atto di Napoli Milionaria! si svolge nel 1942, nell'ora più buia per la città e per i napoletani, piegati dalla fame e da una miseria che spinge a fare profitto di quel poco che c'era a spese del prossimo.

La famiglia Jovine vive in un basso ma con Gennaro (nel film del 1962, Eduardo De Filippo) reduce della Grande Guerra, è Amalia (l'attrice Regina Bianchi) a gestire le pochissime risorse della famiglia col contrabbando e altri espedienti.

Amalia è in affari con Errico "Settebellizze" (Antonio Casagrande) che si occupa di trasporti di merci. Mentre gli abitanti del quartiere entrano ed escono dal basso acquistando con poche lire il necessario per la sopravvivenza, fuori piovono le bombe ma come per uno stacco cinematografico (un'immagine usata da De Filippo nel testo) tutto cambia nel giro di un anno: gli Jovine cambiano vita, a Napoli arrivano gli americani. Gennaro, nel frattempo, è disperso. Leggi anche Questi fantasmi, il classico di De Filippo a 40 anni dalla scomparsa

Al Teatro San Carlo 80 anni dopo: "adda passà 'a nuttata" Quando Gennaro torna dopo mesi di dura prigionia, stenta a riconoscere i familiari e i suoi concittadini investiti in pochi mesi da un rinnovato benessere.

Amalia si è arricchita speculando sulla miseria della gente del quartiere. Nessuno vuole sentire i racconti di Gennaro su ciò ha visto lungo il Paese che ha attraversato a piedi per scampare dai tedeschi.

"La guerra non è finita", ammonisce a chi lo invita a distrarsi perché il peggio è passato. Eduardo ci aveva visto lungo.

Dopo i combattimenti iniziava una nuova e più insidiosa battaglia, quella sociale. Tra le persone, i nuovi ricchi e i poveri, nelle famiglie. Alla sua famiglia disastrata consiglia "Adda passà 'a nuttata", un incitamento diventato leggendario per superare quegli esami della vita che non finiscono mai, per citarlo ancora.

Napoli Milionaria! scritta di getto da De Filippo nel 1945, debuttò sul palcoscenico del San Carlo di Napoli nella primavera dello stesso anno e ottanta anni dopo torna in uno dei suoi adattamenti per lo schermo, quello del 1962 (ce ne fu un altro, nel 1950), un lungometraggio che prevedeva nel cast, oltre agli attori citati, anche Angela Pagano, Elena Tilena, Carlo Lima, Enzo Petito, Pietro Carloni, tutti volti della scena teatrale (e anche televisiva) partenopea e nazionale della seconda metà del secolo scorso.

La pellicola, oggi presente nel catalogo di RaiPlay, che ha dedicato uno spazio della piattaforma di streaming al teatro di De Filippo, viene proiettata a Napoli sul grande schermo allestito al Teatro San Carlo con la collaborazione della Fondazione Eduardo De Filippo e delle Teche Rai. Leggi anche Questi fantasmi, prima foto del film di Alessandro Gassmann

"Napoli Millenaria", la città festeggia 2500 anni

Due serate a Napoli per i napoletani e per tutti gli appassionati del teatro di Eduardo che vogliono partecipare ai festeggiamenti per il compleanno della città, una delle più antiche d'Europa.

Il Teatro San Carlo fa da cornice alla serata di gala di "Napoli Millenaria", un evento di lunga durata che si concretizzerà in un anno di iniziative culturali, spettacoli e mostre che renderanno omaggio al grandissimo patrimonio storico, artistico, scientifico e identitario di Neapolis.

La programmazione, pensata per coinvolgere la cittadinanza a partecipare attivamente, ha già trovato i primi riscontri più che positivi con la proiezione evento di Napoli Milionaria! al San Carlo che ha pensato di aprire le porte del Teatro per due sere consecutive per rispondere alla richiesta del pubblico di ticket per assistere alla proiezione del film.

Per un anno Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, con oltre 2500 eventi, artisti, gemellaggi, partnership istituzionali e collaborazioni internazionali, sia sul territorio della città che quello metropolitano. L'iniziativa, che ha la direzione artistica di Laura Valente, è promossa dal Comune di Napoli in collaborazione con oltre ottanta enti, istituzioni culturali, università e realtà del territorio ma anche importanti centri internazionali.