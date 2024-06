Questi fantasmi, prima foto del nuovo film diretto da Gassmann

L'attore e regista italiano dirigerà Massimiliano Gallo, Anna Foglietta e Alessio Lapice nel sesto titolo della Collection De Filippo che comprende anche “Napoli Milionaria”, recentemente premiato ai Nastri d'argento Grandi Serie. Anche Vittorio Gassman si misurò nel 1967 col testo del grande drammaturgo

Alessandro Gassmann è giunto a Napoli dove si fermerà per cinque settimane per girare il suo nuovo film per la tv, Questi fantasmi, adattamento della commedia in tre atti scritta da Eduardo De Filippo nel 1945.

L'attore e regista italiano firmerà il sesto titolo della "Collection De Filippo" che da qualche anno si propone di riportare sul piccolo schermo i capolavori del maestro partenopeo.

Per questa nuova versione, scritta da Massimo Gaudioso e Filippo Gili, Gassmann ha a disposizione Massimiliano Gallo, che ha già diretto ne Il silenzio grande, la sua ultima regia per il cinema, Anna Foglietta e Alessio Lapice. Una foto di scena, diffusa online (che riportiamo, in basso, in questo articolo), mostra l'incontro del regista coi suoi due interpreti principali e i loro look che riportano gli spettatori alla metà del secolo scorso.





Gassmann dirige Massimiliano Gallo e Anna Foglietta

Alessandro Gassmann ed Eduardo De Filippo, un incontro che si traduce in un nuovo film per la tv presto a disposizione del pubblico che da qualche anno, grazie a Picomedia, sta riscoprendo i capolavori del grande protagonista della scena teatrale italiana.

Dopo Edoardo De Angelis, che ha firmato per la tv gli adattamenti di Natale in casa Cupiello, Sabato, domenica e lunedì e Non ti pago e Luca Miniero, che ha diretto l'ultima versione tv di Napoli milionaria premiata come Miglior Film TV ai Nastri d’Argento Grandi Serie, tocca a Gassmann il confronto con l'opera di De Filippo che, in passato, ha già ricevuto altri adattamenti per la televisione.

Tra questi, oltre alla versione scritta e diretta dallo stesso De Filippo del 1954, con Renato Rascel nei panni del protagonista Pasquale Lojacono, spiccano quella che vede davanti alla macchina da presa lo stesso drammaturgo dei primi anni Sessanta e quella del 1967 diretta da Renato Castellani con Vittorio Gassman e Sophia Loren come abitanti della casa infestata.

Nella versione che si sta girando in questi giorni a Napoli, il ruolo maschile principale tocca all'esperto Massimiliano Gallo, mentre quello femminile va ad Anna Foglietta. Per l'attrice romana si tratta di un ritorno all'ombra del Vesuvio (a Napoli ha girato La squadra, serie che rappresenta il suo esordio in tv), e di una nuova sfida con l'opera di De Filippo con cui si è misurata a teatro nei primi anni del Duemila. leggi anche Nastri d'Argento Grandi Serie 2024: i titoli premiati

Questi fantasmi: la trama Pasquale Lojacono si trasferisce in una nuova casa con sua moglie Maria dopo aver stipulato un accordo singolare coi proprietari dell'immobile: l'uomo potrà occupare la casa gratuitamente a patto di sfatare le dicerie su posto che, di dice, sia abitato dai fantasmi.

Ben presto, però, Pasquale si ritrova nel mezzo di un triangolo amoroso. Sua moglie ha un amante e Pasquale, preda delle suggestioni che aleggiano sulla casa, si persuade che quest'ultimo è un fantasma. Tra una vicissitudine e l'altra - non ultime, delle misteriose donazioni in denaro che, secondo il protagonista, hanno origine soprannaturale - Pasquale fa la conoscenza del suo invisibile dirimpettaio, il Professor Santanna, che commenta con lui ogni fatto che accade in casa sua.

Scritta nel 1945 e portata in scena a Roma, per la prima volta, l'anno seguente, Questi fantasmi è un racconto originale caratterizzato da quel profumo di immortalità che rende opera sempre attuale, al pari del resto della produzione di De Filippo che, infatti, continua ad essere oggetto di adattamenti e versioni sempre nuove per il teatro, il cinema e la tv.

Anche in questa commedia, caratterizzata da una trama in cui convivono passioni e conflitti e dove tragico e comico di fondono in una miscela unica, la città di Napoli non è un semplice sfondo ma è lo scenario che determina gli esiti della vicenda indirizzandoli verso un finale sorprendente.



leggi anche Vangelo secondo Maria con Porcaroli e Gassmann. LA RECENSIONE