Storia della mia famiglia con Eduardo Scarpetta e Vanessa Scalera

Scalera, amatissima dal pubblico per il suo ruolo nella serie Imma Tataranni - Sostituto procuratore, ha iniziato il suo percorso artistico fin da bambina. Il suo primo approccio con il palcoscenico è stato a soli quattro anni, quando frequentava un corso di danza. Nel tempo, la passione per la recitazione ha preso il sopravvento, portandola a calcare i palchi teatrali e poi a imporsi nel panorama cinematografico e televisivo.

Dai primi spettacoli amatoriali, dove imitava anche Adriano Celentano per far divertire amici e parenti, è arrivata a interpretare ruoli di grande spessore, come nella serie Qui non è Hollywood, ispirata al delitto di Sarah Scazzi, e nel film Diamanti di Ferzan Özpetek.

L’attrice la scorsa settimana è stata tra gli ospiti del Festival di Sanremo (LO SPECIALE) per presentare la nuova stagione della serie Rai Imma Tataranni.