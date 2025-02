Storia della mia famiglia, il trailer della serie con Vanessa Scalera

È uscito il trailer di Storia della mia famiglia, la serie tv in sei episodi che sarà disponibile dal 19 febbraio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il protagonista è un giovane papà, Fausto ( Eduardo Scarpetta ), che vive a Roma con i due figli Libero (Jua Leo Migliore) ed Ercole (Tommaso Guidi) e che, a causa di una malattia, vive l’ultimo giorno della sua vita. Fausto non vuole che dopo la sua morte i bambini siano affidati alla loro mamma, Sarah (Gaia Weiss), e costruisce allora per loro una rete di supporto: il fratello Valerio ( Massimiliano Caiazzo ), gli amici Maria (Cristiana Dell’Anna) e Demetrio (Antonio Gargiulo), e la madre Lucia ( Vanessa Scalera ), una parrucchiera della provincia di Napoli che si trasferisce nella capitale quando la situazione peggiora. “Una storia fatta di allegria, passione, amore per i figli, e di una sfacciata mancanza di paura per la vita e per il futuro”, recita la sinossi ufficiale . “Ma questa è anche la storia di un amore assoluto e del suo punto di rottura, drammatico e decisivo. È soprattutto la storia di una famiglia improbabile, di uno sgangherato e amatissimo clan a cui Fausto impone responsabilità inattese. Una storia di gioie e di cadute, di risate, di persone capaci di commettere errori macroscopici e piccoli gesti eroici. In cui ognuno, nessuno escluso, dando del proprio peggio cercherà di fare del proprio meglio”.

VANESSA SCALERA, DA IMMA TATARANNI A DIAMANTI DI FERZAN ÖZPETEK

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Scalera ha descritto il personaggio di Lucia come “una donna semplice, con un trascorso personale complicato: in fatto di cuore non ne ha mai azzeccata una. Ed è consapevole di non essere stata una brava madre. Ma nel corso della serie saprà riscattarsi dimostrando di essere più matura di quanto sembri”. L’attrice, che la scorsa settimana è stata tra gli ospiti del Festival di Sanremo (LO SPECIALE) per presentare la nuova stagione di un’altra serie tv dove è protagonista, Imma Tataranni, è salita per la prima volta su un palco all’età di 4 anni, quando frequentava un corso di danza. In seguito si è fatto largo in lei il desiderio di recitare. Dai primi spettacoli allestiti in famiglia, con tanto di imitazioni di Adriano Celentano, Scalera ha inanellato una serie di successi, dalla serie Qui non è Hollywood sul delitto di Sarah Scazzi all’apparizione nel film Diamanti di Ferzan Özpetek. Scarpetta, pronipote di Eduardo De Filippo, ha invece già recitato, tra le altre, nelle serie L’amica geniale e La legge di Lidia Poët e ora descrive il suo personaggio, Fausto, come un uomo che “farebbe di tutto per i suoi figli. Ha una soluzione per ogni problema, e ha messo insieme le persone a cui vuole più bene per occuparsi dei piccoli quando lui non ci sarà più”. Al suo fianco c’è Caiazzo, volto di Carmine in Mare fuori, che interpreta Valerio, “il fratello minore che Fausto obbliga a ereditare il proprio lavoro di autista e il ruolo di capofamiglia. C’è chi potrebbe considerarlo uno sbandato, ma è solo un ragazzo che fatica a trovare la propria strada. Mi sono rivisto nella tenerezza che rivolge ai suoi nipotini”.