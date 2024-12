L'amica geniale 4, la spiegazione del finale della serie tv

Lenù e Lila si sono dette addio. Nell’ultima puntata della quarta stagione de L’Amica Geniale, la serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante, Lila (Irene Maiorino) viene lacerata e scomposta dalla scomparsa di Tina, la figlia avuta da Enzo Scanno. La bambina, amabile e intelligente, forse destinata ad essere migliore di tutti, svanice una mattina qualunque nel mercato del rione a Napoli. Le voci rimbalzano senza direzione: forse ha seguito un uomo ai giardinetti, forse l’ha trascinata via un camion. Di lei non ci sono – e non ci saranno mai più – tracce. Molti anni dopo, quando Lenù (Alba Rohrwacher), ormai invecchiata, si sarà trasferita a Torino, anche Lila sparirà. Una notte, il figlio Gennarino le telefona per avvertirla che, da circa due settimane, la madre non torna a casa. Ha tolto i vestiti dall’armadio e ha tagliato via sé stessa da ogni fotografia, anche quelle in bianco e nero della gioventù, proprio come se non fosse mai esistita. “Hai sempre voluto esagerare, Lila. Ti avevo promesso che non lo avrei mai fatto, ma sono molto arrabbiata. E allora scrivo tutta la tua storia”, dice Lenù, sofferente perché “mi esclude, mi punisce, quando in vecchiaia avremmo bisogno di vicinanza. A volte mi chiedo dove si è dissolta. Se ne sta là, insieme alla figlia”. Sono forse due le bambine perdute. Tina che, in un intenso monologo immaginato da Lenù nella bocca di Lila, “se è viva, subisce delle cose orribili lontano da me; se invece è morta, sono morta anche io”. E Lila stessa, che non ha potuto studiare e scegliere la vita che avrebbe voluto, ma che ha sempre resistito alle smarginature e ora ha scelto di essere finalmente libera. Un giorno, Lenù riceve al suo indirizzo un pacco inaspettato. Avvolte in una carta marrone, ci sono le due bambole Tina e Nù, che lei e Lila da bambine avevano gettato nello scantinato di Don Achille e mai più ritrovato. L’uomo aveva però dato loro i soldi con i quali avevano comprato Piccole donne, il libro che aveva ispirato Lila a scrivere La fata blu e Lenù a diventare una scrittrice. “Mi aveva ingannata, trascinata dove voleva lei. O forse no. Forse quelle due bambole significavano solo che mi voleva bene, e che ora stava vivendo in vecchiaia la vita che in gioventù si era e le avevano vietato. Ora che si è fatta vedere così nitidamente, devo rassegnarmi a non vederla mai più”.