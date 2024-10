L'amica geniale - Storia della bambina perduta vede come protagoniste Lina “Lila” (Irene Maiorino) e Elena “Lenù” (Alba Rohrwacher) da adulte.

Le due bambine sono ormai cresciute, e hanno alle spalle entrambe una vita ricca di tante scoperte, di parecchi avvenimenti, di non poche cadute ma anche di tantissime rinascite. Entrambe hanno lottato strenuamente per riuscire ad andarsene dal rione in cui sono nate, un vero e proprio ghetto che loro considerano una prigione di conformismo, violenza e anche di legami familiari tossici che spesso risultano praticamente impossibili da recidere.

Ed è così che Elena è riuscita ad affermarsi, diventando una scrittrice famosissima. Ha lasciato Napoli, si è sposata, poi si è separata. Ha due figlie e ora si ritrova in un momento della propria vita in cui decide di tornare a casa, nella sua città natale, quella Napoli in cui farà ritorno per amore. Elena torna sui propri passi per inseguire un amore giovanile che bussa di nuovo alla sua porta, facendo capolino nella sua nuova vita.