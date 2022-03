L'amica geniale, la quarta (e ultima) stagione è ufficiale

La serie basata sui romanzi di Elena Ferrante tornerà con la quarta e ultima stagione tratta da Storia della bambina perduta Condividi

Arriva a poche settimane dalla fine della terza stagione l’annuncio che conferma la quarta e ultima stagione della serie L’amica geniale. I nuovi episodi ripercorreranno i fatti narrati nell’ultimo romanzo della saga firmata Elena Ferrante, Storia della bambina perduta. A confermare indiscrezioni che già da qualche giorno circolavano è stata la stessa HBO, che in associazione con Rai Fiction ricopre il ruolo di co-produttore della serie ideata da Saverio Costanzo. Al loro fianco troviamo i produttori Lorenzo Mieli per Fremantle Italia, The Apartment e Wildside, e Domenico Procacci per Fandango.

L’amica geniale 4, cosa sappiamo sull’ultima stagione della serie approfondimento L'amica geniale, differenze tra la serie tv e il libro della Ferrante La quarta stagione della serie L’amica geniale sarà basata sull’ultimo romanzo della saga Storia della bambina perduta. Probabilmente come è stato per le tre stagioni precedenti, anche i nuovi episodi cercheranno di rimanere fedeli al libro scritto da Elena Ferrante. L’ultimo ciclo di eventi sarà ambientato all’inizio degli anni ‘80 e vedrà le due amiche, ormai adulte, diventare madri insieme partorendo a poche settimane di distanza. Lila darà alla luce Annunziata, detta Tina, mentre Elena chiamerà la figlia Immacolata, Imma. In seguito alle delusioni ricevute dal rapporto con Nino, Elena si trasferirà nell’appartamento sopra quello dell’amica di sempre. Le due protagoniste dovranno però affrontare una dura guerra di droga che sconvolgerà il rione e una tragedia inaspettata che colpirà Lila, cambiandola per sempre.

L’amica geniale 4, il nuovo cast e la data di uscita approfondimento L'Amica Geniale 4, Alba Rohrwacher sarà Lenù Una delle grandi novità della quarta stagione è certamente il cambiamento delle attrici che interpreteranno le due protagoniste. Se infatti nelle prime tre stagioni abbiamo visto Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei ruoli di Elena e Lila. L’ultima stagione invece vedrà Alba Rohrwacher interpretare una Elena ormai madre e adulta, così come confermato dall’ultima scena della terza stagione. D’altronde Alba Rohrwacher non è completamente nuova alla serie: è sua infatti la voce narrante di Lenù fin dal primo episodio della prima stagione. Rimane ancora incerto il nome dell'attrice che ricoprirà il ruolo di Lila, anche se alcune indiscrezioni danno come probabili Luisa Ranieri o Irene Maiorino. È ancora presto per sapere con certezza quando la quarta stagione arriverà sul piccolo schermo, ma alcune ipotesi parlano di un periodo di lavorazione di diversi mesi. Per vedere la conclusione di una delle saghe letterarie più amate degli ultimi anni, dovremo aspettare almeno il 2023 inoltrato.