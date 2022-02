L'Amica Geniale 4, Alba Rohrwacher sarà Lenù

Alba Rohrwacher, la nuova Lenù

L'ultimo episodio della terza stagione de L'Amica Geniale, prodotto televisivo di caratura internazionale che continua a riscuotere l'interesse da parte del pubblico, ha segnato il primo passaggio di consegne dal punto di vista del cast che, come era prevedibile, vedrà un avvicendamento degli interpreti per lo sviluppo della trama contenuta nell'ultimo libro della quadrilogia da cui è tratta la storia originale.

Lenù ha deciso di lasciare il marito Pietro e le sue bambine per qualche giorno di libertà ma in realtà è in viaggio verso Parigi con Nino, amore adolescenziale che ancora insegue. Così, specchiandosi nel bagno dell'aereo che la sta portando via dalla sua famiglia, Margherita Mazzucco, la giovane attrice diciannovenne che ha prestato il volto a Elena Greco per tre stagioni della serie HBO - Rai Fiction, lascia il posto ad Alba Rohrwacher pronta a raccogliere un testimone importante.

Alba Rohrwacher, fiorentina, classe 1979, vanta un curriculum straordinario nella sua categoria. Vincitrice di numerosi riconoscimenti internazionali tra cui una Coppa Volpi, due David di Donatello e un Nastro D'argento, ha lavorato con i più grandi registi italiani, da Moretti a Bellocchio, a Guadagnino e Mazzacurati. Nota anche all'estero, il suo ultimo lavoro internazionale è The Lost Daughter esordio dietro la macchina da presa di Maggie Gyllenhaal, pellicola che è nominata agli Oscar in più di una categoria.