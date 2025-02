Kim Sae-ron, attrice sudcoreana e star di Netflix, è morta a 24 anni

La popolare attrice sudcoreana Kim Sae-ron, al centro delle cronache per aver causato un incidente stradale mentre guidava in stato di ebbrezza, è stata trovata morta domenica 16 febbraio all'interno della sua casa.

La morte di Kim Sae-ron

Kim Sae-ron, 24 anni, ha recitato per l'ultima volta nella serie di successo I segugi, uscita su Netflix nel 2023.

A trovarla, intorno alle 16:50 ora locale nella sua casa di Seongdong-gu, Seoul, è stata l'amica con cui aveva appuntamento. "Non abbiamo trovato segni di violenza, ma stiamo indagando sulle circostanze della morte", ha affermato la polizia.

La star, che ha debuttato come attrice all'età di 9 anni, è diventata famosa grazie ai suoi ruoli nel film d'azione del 2010 The Man from Nowhere e nel thriller del 2012 The Neighbor.

Multata per 20 milioni di won (circa 13.000 euro) per aver provocato un incidente mentre guidava in stato di ebbrezza, ha scelto di allontanarsi dai riflettori, ritirandosi dalla serie drammatica Trolley. Nel 2024, secondo i media sud-coreani, avrebbe tentato di tornare a recitare, per poi ritirarsi di nuovo a causa di una salute mentale precaria.