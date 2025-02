1/10 ©Webphoto

Vanessa Scalera, nata a cresciuta in provincia di Brindisi, diplomata a Roma presso la scuola di teatro La Scaletta, ha esordito a teatro per poi approdare al cinema nel 2001 in Mari del sud. Nel 2009 viene diretta da Marco Bellocchio in Bella Addormentata, per poi tornare a lavorare col regista nel 2012 per Vincere. Nel 2021 recita nel film L'arminuta (in foto), tratto dal romanzo omonimo di Donatella Di Pietrantonio, in cui interpreta la madre della protagonista

