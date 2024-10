"Qui non è Hollywood": il cast della serie su Sarah Scazzi

7/13 ©IPA/Fotogramma

Vanessa Scalera veste i panni di Cosima Serrano, la zia di Sarah Scazzi condannata in via definitiva all’ergastolo nel 2017 per l’omicidio. L’attrice, conosciutissima al grande pubblico per il ruolo da protagonista in Imma Tataranni - Sostituto procuratore, nel corso della sua carriera ha lavorato con registi come Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Marco Tullio Giordana e nel 2022 ha ricevuto la candidatura come Miglior attrice protagonista ai David di Donatello per il film L'Arminuta