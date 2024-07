Avetrana - Qui non è Hollywood, il teaser della serie

Avetrana - Qui non è Hollywood arriverà su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in autunno. Alla regia Pippo Mezzapesa

Disney+ ha diffuso le prime immagini di Avetrana - Qui non è Hollywood, la serie TV in quattro episodi sull’omicidio di Sarah Scazzi. La produzione racconterà il caso di cronaca con Vanessa Scalera nei panni di Cosima Misseri.

Inoltre, Pippo Mezzapesa ha scritto su Instagram: “‘Questa storia devo raccontarla’, l'ho pensato subito. E per anni ritornava, con il suo paradigma nero. Una famiglia che non protegge ma uccide, una casa che si fa tomba, l’ultima estate di una ragazza strappata al resto della sua vita, sepolta in un pozzo. Sarah. E poi Sabrina, Michele, Cosima. La mano che uccide, quella che occulta, le menzogne, la verità dovuta e quella inconoscibile”.

Il regista ha dichirato all’ ANSA : "Ringrazio The Walt Disney Company Italia e Groenlandia per avermi offerto l'occasione di raccontare con grande libertà questa storia a cui ci siamo approcciati con la cura che merita un caso così complesso, che continua a catturare l'interesse di tutti. Una storia che abbiamo voluto rappresentare attraverso gli occhi dei suoi protagonisti".

Vanessa Scalera interpreterà Cosima Misseri, Paolo De Vita sarà Michele Misseri, Giulia Perull i vestirà i panni di Sabrina Misseri e Imma Villa quelli di Concetta Serrano. Sarah Scazzi sarà interpretata da Federica Pala . Completano il cast Anna Ferzetti nel ruolo della giornalista Daniela, Giancarlo Commare in quello di Ivano e infine Antonio Gerardi in quello del Maresciallo Persichella.

La serie tv, composta da quattro episodi dalla durata di sessanta minuti, arriverà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in autunno, al momento nessuna informazione sulla data di uscita. In attesa della distribuzione, Disney+ ha diffuso il teaser trailer della produzione, visibile in apertura.