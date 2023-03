Tutti parlano di Jamie, Giancarlo Commare e la rivoluzione gentile

In scena al Teatro Nazionale di Milano fino al 26 marzo, il musical abbraccia il pubblico in uno spettacolo toccante e pieno di vita

Giancaro Commare è Jamie, al suo fianco Barbara Cola nei panni della madre Margaret New pronta a tutto pur di proteggere e supportare il figlio, Ludovica Di Donato in quelli dell’amica di famiglia Ray e Franco Mannella nei ruoli di Hugo e Loco Chanelle, mentore del protagonista. Completano il cast Lisa Angelillo, Benedetta Boschi, Umberto Noto, Sebastian Gimelli Morosini, Damiano Spitaleri e Giovanni Abbracciavento. Presenti poi Elena Barani, Robert Ediogu, Giovanni Ernani Di Tizio, Erica Mariniello, Giuseppe Menozzi, Matilde Pellegri, Andrea Spata e Giovanna Tino.

approfondimento

Les contes d’Hoffmann alla Scala con le ombre e la magia di Livermore

Il cast, guidato da un brillante e talentuoso Giancarlo Commare, porta in scena la storia di Jamie Campbell raccontandola con delicatezza, ironia e tanto affetto. Nelle oltre dure ore di spettacolo il pubblico viene preso per mano e accompagnato in un viaggio nelle paure e nei desideri di un ragazzo. La produzione tratta con consapevolezza tematiche LGBTQ+ strizzando anche l’occhio al mondo pop citandone delle icone, come Britney Spears e Lindsay Lohan.