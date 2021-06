Maschile Singolare, il cast del film. FOTO

2/10 @RufusFilm

Trailer e foto hanno generato un grande hype tra gli appassionati di cinema italiano sui social. “Maschile singolare” è una commedia caustica, in grado di intrattenere e far riflettere. Il film è presente nel catalogo di Amazon Prime Video dal 4 giugno, visibile anche su Sky Q e NOW: “La storia d’amore di cui non sapevamo di avere bisogno, ma di cui non potremo più fare a meno”.

