Doc - Nelle tue mani 2 sta arrivando e ad annunciarlo è Luca Argentero

La seconda stagione della serie televisiva in cui l'attore interpreta il medico Andrea Fanti ha visto i primi ciak. A dare la notizia dell'inizio delle riprese è stato lo stesso divo, postando sui social network foto e video di lui sul set con gli inconfondibili abiti di scena

L'attesissima seconda stagione della serie televisiva Doc - Nelle tue mani è finalmente in cantiere: i primi ciak sono stati dati, come confermano le foto e i video condivisi da Luca Argentero sui propri profili di Instagram e di Twitter.



L'attore che veste i panni del dottor Andrea Fanti si è mostrato con quegli iconici panni, inconfondibili. Stiamo parlando proprio del camice che caratterizza il personaggio di Argentero, protagonista della serie liberamente ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni. Quest'ultimo si è risvegliato dal coma a cui l'aveva costretto un incidente stradale avvenuto il 31 maggio 2013, causandogli lesioni a livello cerebrale. Al risveglio, Piccioni non aveva più la memoria degli ultimi dodici anni della sua vita.



La serie diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco ha ufficialmente una seconda attesissima stagione. Attesissima specialmente dal folto stuolo di fan del divo protagonista.

Apprezzato come uno degli uomini più belli del tappeto rosso targato Belpaese, Argentero non poteva che fare impazzire totalmente la rete con le sue foto e i video postati in camice. E così è stato, chiaramente.



Il 17 maggio è stato battuto il primo ciak di Doc 2, che si preannuncia ancora di più com'è il Grey's Anatomy "de noantri", come si suol dire. Questo medical drama all'italiana targato Rai 1 appaga molto i palati amanti del genere.

L'annuncio social di Luca Argentero ha portato quella fetta di pubblico famelico di nuove puntate di medical drama direttamente sul set, offrendo un dietro le quinte davvero gustoso.

Per fugare i dubbi relativi all'arrivo di una seconda stagione, l'attore si è immortalato allo specchio indossando gli abiti di scena, l'inconfondibile camice coronato dallo stetoscopio.

Ha postato sul suo profilo di Instagram la foto, accompagnandola da una didascalia eloquente ("Doc is back! #Doc2") e pure da una seconda immagine che non lascia spazio a dubbi: quella del cartello con su scritto il nome del suo personaggio, Andrea Fanti, fuori dal camerino. L'inizio della produzione dello show è stato confermato anche dagli account ufficiali della serie TV.