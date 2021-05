Comedy Central News, al via la settima edizione

Da venerdì 14 maggio alle 23.00 arriva su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su NOW) la settima edizione del late show seriamente comico e senza peli sulla lingua. Ospite della prima puntata, Roberto Saviano

Scoprire un grande talento, lasciarle il palco che merita e vederne il successo, sembra una favola, invece è la storia di Michela, volto in cui Comedy Central ha sempre creduto e continua a credere. Per questo, dopo l’ottimo esordio come conduttrice della passata stagione, sarà di nuovo padrona di casa di CCN – Comedy Central News. Puntata dopo puntata gli ospiti saranno messi alla prova con sarcasmo e umorismo, intervistati su temi spinosi attraverso i quali racconteranno la loro visione del mondo. La scommessa è grande, e gli ospiti non sono da meno. Il primo sarà Roberto Saviano . A seguire, in ordine di puntata, Colapesce e Di Martino, Paola Barale, Enrico Vanzina, Coma_Cose, la Gialappa’s Band, Brunori Sas, The Jackal e Pintus.

La risata è terapeutica , ridere è l’antidolorifico che spinge le persone – indipendentemente da genere, etnia, lingua e provenienza – ad alleggerirsi, smorzare i toni della negatività, ritrovarsi e riconciliarsi con se stessi. Si ride di battute sagaci e anche di quelle improbabili, perché a volte nel cuore scoppia una voglia irrefrenabile di lasciarsi andare ad una risata potente. E non c’è niente di meglio al mondo: per una terapia di risate, venerdì 14 maggio alle 23.00 parte la settima edizione di CCN – Comedy Central News - su Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW ), per il secondo anno con la conduzione irriverente di Michela Giraud. Il pubblico è invitato a dare il meglio di sé: ridere senza ritegno storcendo il viso, sentire la pancia che freme, lasciare che i piedi battano sul pavimento finché i vicini non bussano alla porta.

Dai vaccini al complottismo no vax, a molto altro ancora

approfondimento

Il debutto di Michela Giraud alla conduzione di CCN

Dai vaccini al complottismo no vax, la scoperta dello smart e del south working, passando per i giovani dimenticati durante la pandemia e i contenuti mistici di Tik Tok: questi sono solo alcuni dei temi che il programma tratterà con tutta l’attenzione e l’ironia che contraddistingue Michela Giraud e il suo team di autori. E ancora la rivoluzione del sesso in pandemia e un focus su temi importanti come revenge porn, razzismo e violenza. Per non farsi mancare proprio nulla, si parlerà anche di solitudine ed ego. Michela Giraud è così pronta a sedersi dietro la famosa scrivania di CCN, prendendo spunto dal mondo intorno, senza smettere mai di crescere e trasformarsi, per una comicità sempre al passo con le tendenze e l’attualità. A completare il cast di CCN un gruppo di comici imperdibili come Edoardo Ferrario, special guest della prima puntata, Daniele Fabbri nei panni inediti del “femministo”, Guia Scognamiglio, esperta di stile con i suoi sarcastici consigli glamour e Le Coliche, con Fabrizio e Claudio Colica. E ancora: Carmine Del Grosso e Riccardo Cotumaccio.

CCN – Comedy Central News non si ferma alla TV, ma continua sui canali social di Comedy Central con la serie “Al passo con la Giraud”. Attraverso sei pillole in esclusiva digital – disponibili da giovedì 29 aprile – faremo incursione nella vita privata dell’anchorwoman più sfrontata d’Italia. Tra comiche aspettative e le sue tipiche insicurezze conosceremo ancora meglio la realtà della Paris Hilton della Balduina.

Confermato anche lo spin-off intitolato CCN - Il Salotto con Michela Giraud, in onda al termine di CCN: uno spazio più intimo dove Michela inviterà gli artisti a confidarsi, ma non solo. Gli ospiti infatti saranno sottoposti a giochi più disparati come la recita di copioni famosi, cambiare i finali dei film, improvvisare canzoni straniere tradotte in italiano. Entreranno nel salotto di Michela: Lillo, Galeffi, Giacomo Ferrara, Fumettibrutti, Ghemon, Willie Peyote, Gianmarco Saurino insieme a Pierpaolo Spollon, Margherita Vicario, Wrongonyou. Saranno presenza fissa come panelist del programma i comici Tommaso Faoro, Sandro Canori, Guia Scognamiglio, Gabriele Antinori, Daniele Gattano e Momoka Banana, mentre a Stefano Rapone sarà affidata per il secondo anno la Posta del Cuore e vedremo Paolo Camilli tentare disperatamente di diventare uno showman.

Non è un caso che nel 2020 Michela Giraud sia arrivata a condurre la sesta stagione di CCN – Comedy Central News. Ma facciamo un passo indietro: sin dal 2015 è stata notata dai talent scout di Comedy Central, anno in cui ha partecipato al programma Natural Born Comedians. Nel 2017 è stata protagonista di Stand up Comedy, per poi entrare a far parte del cast del CCN condotto da Saverio Raimondo l’anno successivo dove ha interpretato un’inviata speciale e una docente di diavolerie moderne in favore della terza età nel 2019. Le clip virali di Educazione Cinica le hanno dato una grandissima visibilità sui social e sono milioni i follower che continuano a seguirla in ogni avventura comica.

CCN (Comedy Central News), commento satirico su temi d'attualità, è un’idea originale di Comedy Central Italia esportata poi in Spagna, Sud Africa e in Germania. La settima stagione partirà venerdì 14 maggio alle 23.00 su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su NOW TV) e sarà seguita da CCN - Il Salotto con Michela Giraud.

CCN è scritto da Michela Giraud, Lucio Wilson, Daniela delle Foglie, Chiara Galeazzi, Daniele Fabbri mentre il cast è composto da Guia Scognamiglio, Daniele Fabbri, Carmine Del Grosso, Fabrizio e Claudio Colica, Riccardo Cotumaccio.

CCN - Il Salotto con Michela Giraud è scritto da Michela Giraud, Lucio Wilson, Antonio Losito, Flavio Nuccitelli, Francesco Marioni, mentre il cast è composto da comici Tommaso Faoro, Sandro Canori, Guia Scognamiglio, Gabriele Antinori, Daniele Gattano, Momoka Banana, Stefano Rapone e Paolo Camilli.

CCN e CCN - Il Salotto con Michela Giraud sono prodotti da Fremantle per ViacomCBS International Studios (VIS). La regia di CCN è di Alessandro Tresa, del Salotto è di Maurizio Montesi, mentre la scenografia è di Filippo Loy e la fotografia di Ivan Pierri. La regia delle mini-fiction è di Giacomo Spaconi.

Per seguire e commentare vai sui portali web social ufficiali di Comedy Central: Facebook.com/ComedyItalia, Twitter @COMEDYITALIA e Instagram @ComedyItalia. L’hashtag ufficiale del programma è #giornalismoibuprofene.

A Sky Media, concessionaria del Gruppo Sky Italia, è affidata la raccolta pubblicitaria di Comedy Central e di tutti i canali ViacomCBS Networks Italia.