Al via la sesta edizione di Comedy Central News. Debutta alla conduzione Michela Giraud che raccoglie il testimone da Saverio Raimondo. Il primo appuntamento alle 23 su Comedy Central, canale 128 Sky e in streaming su Now Tv. A Comedy Central News dunque si accende una nuova stella. Sarà Michela Giraud a condurre il cult show di Comedy Central. L’attrice comica con la sua incontenibile ironia, spiazzante e al tempo stesso immediata è stata ospite a SkyTg24. Per la prima volta una voce e un tocco femminile caratterizzeranno il “late night” italiano ispirato ai modelli americani. E che voce potremmo dire, considerato che nella nostra intervista si definisce franco-napoletana e poi intona in studio nientemeno che La Marsigliese.



Le prime cinque edizioni del programma sono state condotte da Saverio Raimondo. Per Michela Giraud il debutto alla conduzione del programma di punta di Comedy Central rappresenta una grande sfida professionale. “Il programma sarà diviso in due parti. Nella prima faremo una parodia dei telegiornali. Nella seconda parte, Comedy Central News Salotto, incontrerò degli attori tra numeri comici e confidenze varie”. Il commento satirico su tematiche d’attualità va in onda mercoledì 24 giugno alle 23. Dalla prossima settimana, invece Comedy Central News andrà in onda in un doppio appuntamento il martedì e il mercoledì. A completare il cast di Comedy Central News c’è un gruppo di comici davvero imprevedibili come Edoardo Ferrario che vestirà i panni di un esperto virologo, Emanuela Fanelli che darà vita ad una iconica influencer, ci sono le incursioni comiche di Martina Catuzzi e Francesco Marioni. In ogni puntata dello show spazio anche ad una serie di esilaranti mini-fiction. Tentazioni è una parodia di Temptation Island, dove coppie celebri della storia come Dante e Beatrice, Marco Antonio e Cleopatra, Medea e Giasone o Garibaldi e Anita si ritroveranno alle prese con corna, tradimenti, falò di confronto e scene di isteria. In un Pasto al sole, Michela Giraud cercherà di usurpare il ruolo di Marina Giordano all’attrice storica della nota serie tv, Nina Soldano. Il cast delle mini – fiction sarà d’eccezione: insieme a Michela Giraud, Martina Catuzzi e Francesco Marioni anche Le Coliche, Fabrizio e Claudio Colica. Al termine di ogni puntata lo spin-off di CCN intitolato Il Salotto con Michela Giraud. Si tratta di uno spazio più intimo dove Michela inviterà attori e stand up comedian con i quali giocare e confidarsi, in un clima amichevole e scanzonato, tra interviste, gags e performance. Faranno presenza fissa i comici Valerio Lundini, Stefano Rapone e Paolo Camilli

CHI E’ MICHELA GIRAUD

Romana doc classe 1987, è stata notata dai talent scout di Comedy Central sin dal 2015, anno in cui ha partecipato al programma Natural Born Comedians. È stata inoltre protagonista di StandupComedy nel 2017, per poi entrare a far parte del cast di CCN l’anno successivo dove ha interpretato un’inviata speciale e una docente di diavolerie moderne in favore della terza età nel 2019. Ha raggiunto decine di milioni di follower con le cliccatissime clip virali di Educazione Cinica nelle quali ha elevato a paradosso semplici momenti di vita quotidiana come la ricerca di un parcheggio, una pausa pranzo di un vegano o il rapporto madri/maestre di scuola. Ha debuttato al cinema in “Permette? Alberto”, film celebrativo per i 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi nel quale vestiva i panni della sorella Aurelia.