Lindsay Lohan è incinta, aspetta il primo figlio da Bader Shammas

Tante star hanno commentato la bella notizia, tra queste Paris Hilton: “Sono così felice per te. Benvenuta nel club delle mamme!”

Mean Girls, Busy Phillips nel cast del musical

La protagonista di Mean Girls ( FOTO ) ha ora comunicato il lieto evento condividendo la foto di una tutina per bambini dichiarando: “Siamo fortunati ed entusiasti!”.

Mean Girls, Blake Lively avrebbe potuto essere nel film

approfondimento

Mean Girls, come sono gli attori oggi: da Lindsay Lohan a Tina Fey

Il commento con più like? Ovviamente quello di Paris Hilton che ha scritto: “Congratulazioni, amore! Sono così felice per te. Benvenuta nel club delle mamme!”

Lacey Chabert, interprete di Gretchen Wieners in Mean Girls, ha scritto “Sono elettrizzata per te! È così emozionante!”.