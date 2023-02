Mean Girls, Blake Lively avrebbe potuto essere nel film

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

A distanza di quasi vent’anni dall’uscita del film, Amanda Seyfried ha rivelato un particolare aneddoto sul processo di casting di Mean Girls. Come riportato da People, l’attrice ha raccontato a Vanity Fair di aver sostenuto il provino per Regina George e che il ruolo di Karen Smith sarebbe stato inizialmente pensato per Blake Lively.