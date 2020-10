Mean Girls, la reunion del cast dopo 16 anni

Nel corso degli anni Mean Girls ha assunto sempre maggior popolarità fino a diventare un fenomeno mediatico in grado di avere una propria giornata celebrativa , ovviamente il 3 ottobre, ovvero quando Aaron Samuels chiese a Cady che giorno fosse.

Sabato 3 ottobre il cast ha sorpreso il pubblico realizzando una reunion a distanza di sedici anni dall’uscita della pellicola. Il filmato, moderato da Katie Cuoric , ha immediatamente fatto il giro dei social in tutto il mondo entusiasmando i fan in ogni angolo del pianeta.

Lindsay Lohan: il successo

Lindsay Lohan, classe 1986, è una delle star più popolari del mondo dorato di Hollywood. Da giovane talento del grande schermo a popstar di straordinario successo, nel corso degli anni la voce di Confessions of a Broken Heart (Daughter to Father) si è imposta come una delle principali protagoniste del mondo dello spettacolo internazionale inanellando consensi da parte del pubblico e della critica.

Tra le sue pellicole più celebri Genitori in trappola, Quel pazzo venerdì e Incinta o... quasi, mentre per quanto riguarda la discografia, tra i brani più popolari spiccano Rumors, Over, First, Bossy e Back To Me.