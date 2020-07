Lindsay Lohan annuncia la reunion del cast di Genitori in trappola

È il 1998 quando Lindsay Lohan debutta sul grande schermo, il resto è storia. La voce di Back To Me è la protagonista dell’iconico film diretto da Nancy Meyers , remake della pellicola Il cowboy con il velo da sposa, tratta dal romanzo Carlottina e Carlottina dello scrittore tedesco Erich Kästner.

Una delle attrici più famose di Hollywood per una delle pellicole più amate degli anni ’90. La voce di Over ha annunciato la reunion virtuale del cast tramite un post sul suo profilo Instagram che conta più di otto milioni e mezzo di follower .

Lindsay Lohan: la stella di Hollywood

approfondimento

Mean Girls, in arrivo il musical del film con Lindsay Lohan

Genitori in trappola ha rappresentato il trampolino di lancio della carriera di Lindsay Lohan che da lì a breve avrebbe dominato il mondo dello showbiz; infatti, negli anni successivi la protagonista di Mean Girls diviene una delle celebrity più famose a livello mondiale spaziando tra cinema e musica.

Nel 2004 Lindsay Lohan, classe 1986, debutta come cantante con l’album Speak che conquista un disco di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre un milione di copie. Nel 2005 la voce di Rumors pubblica il secondo disco A Little More Personal, trainato dal successo del singolo Confessions of a Broken Heart (Daughter to Father).

Pochi giorni fa Lindsay Lohan ha pubblicato il nuovo brano Back to Me con cui ha ufficializzato il suo ritorno sulla scena discografica internazionale.