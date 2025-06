Ed Sheeran in concerto a Roma: tutto quello che c'è da sapere

Il 12 settembre il cantautore britannico pubblicherà il suo nuovo album Play, in arrivo a circa due anni di distanza dal precedente Autumn Variations. L’artista ha raccontato su Instagram: “Volevo solo creare gioia, colori ed esplorare le culture dei Paesi in cui ero in tour. Ho realizzato quest’album in giro per il mondo, terminato a Goa, in India, e vissuto alcune delle giornate più divertenti e creative della mia vita. Montagne russe di emozioni dall’inizio alla fine, incapsula tutto ciò che amo della musica e il suo divertimento, ma anche il punto della vita in cui sono come essere umano, partner e padre”.