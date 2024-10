Questi fantasmi restaurato a 40 anni dalla morte di Eduardo De Filippo

La trama di Questi fantasmi, il film del 1954



Napoli celebra Eduardo De Filippo con un appuntamento speciale, la proiezione di Questi fantasmi pellicola del 1954, adattamento dell'opera teatrale omonima, messa in scena per la prima volta nel 1946 al Teatro Eliseo di Roma, portata sul palcoscenico e sul grande e piccolo schermo numerose volte fino ai giorni nostri.

Questi Fantasmi, che torna per la notte del 31 ottobre sul grande schermo a Napoli in versione restaurata nell'ambito delle iniziative messe in campo dal Teatro di Napoli - Teatro Nazionale per ricordare De Filippo nel quarantennale della sua scomparsa, è un'opera che racchiude lo spirito della scrittura teatrale di Eduardo all'interno di una trama comica animata da personaggi coinvolti in un gioco fatto di ambiguità, illusioni e speranze deluse.

Nell'adattamento per il grande schermo del 1954 diretto dallo stesso De Filippo, e da lui co-sceneggiato insieme a Mario Soldati e Giuseppe Marotta, Renato Rascel è il protagonista Pasquale Lojacono, un uomo che si trasferisce con sua moglie Maria (l'attrice Maria Frau) in un appartamento in un palazzo storico situato nel cuore di Napoli.

L'uomo ha stretto un accordo col proprietario dell'appartamento che gli consente di non pagare l'affitto a patto che lui, con la sua permanenza, sfati le dicerie sul posto, che si crede sia abitato dai fantasmi.

Dopo il trasferimento, a Lojacono accadono cose inspiegabili, tra cui la comparsa di regali e denaro nelle tasche dei suoi vestiti.

L'uomo, che è vittima degli inganni di sua moglie Maria e del suo amante Alfredo, inizia a credere davvero alla presenza degli spettri nell'abitazione ma ciò non lo dissuade dal progetto di aprire una pensione contraendo debiti che non è in grado di ripagare. Mentre Maria pianifica la fuga col suo amante, le cose prendono una piega inaspettata.