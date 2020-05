5/15 LaPresse

Ma il 1931 è anche l'anno di una delle commedie più celebri nel repertorio di Eduardo De Filippo: il 25 dicembre va in scena per la prima volta al teatro Kursaal di Napoli "Natale in casa Cupiello". Si tratta di una commedia tragicomica che racconta in tre atti la quotidianità della famiglia Cupiello e che rappresenta, di fatto, il debutto del Teatro Umoristico I De Filippo