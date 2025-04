Domenica 13 aprile si è conclusa la miniserie che - in onda su Rai 1 - ha coinvolto milioni di spettatori. Il finale aperto, tuttavia, ha lasciato molte domande senza risposta. E una possibilità, più che concreta, che la serie abbia un seguito.

Com'è finita Costanza?

Costanza, la serie tv con protagonisti Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, è finita con una dichiarazione d'amore lasciata a metà. La paleopatologa si è dichiarata a Marco, padre di Flora, sette anni dopo la loro notte d'amore. Nonostante Ludovico fosse disposto a trasferirsi in Francia per lei, Costanza non ha mai smesso di pensare a Marco. E, il pensiero di vederlo sposato con Federica, l'ha spinta a confessare i suoi sentimenti. Così, dopo essersi confidata con la sorella Toni (a sua volta in crisi con Stefano), è corsa da Marco. Com'è finita tra loro? La puntata, l'ultima della stagione, si è interrotta prima di fornire la risposta.