Haley Joel Osment, fermato per ubriachezza e possesso di droga

L'attore è stato fermato a Mammoth Lakes (California) per ubriachezza e presunto possesso di droga

Haley Joel Osment, noto al grande pubblico per la sua interpretazione nel cult Il sesto senso, è stato arrestato nei giorni scorsi a Mammoth Lakes, popolare località sciistica in California. Secondo quanto riportato dal magazine People, l’attore si trovava in vacanza quando la polizia è intervenuta a seguito della segnalazione di una persona in evidente stato di ebbrezza all’interno del resort dove soggiornava. Osment è stato fermato e accusato di ubriachezza in luogo pubblico, oltre che del possesso di una sostanza non identificata, sospettata di essere cocaina.

Indagini in corso e un sorriso nella foto segnaletica La sostanza trovata in possesso dell’attore è stata inviata in laboratorio per i dovuti esami tossicologici. Al momento si attendono i risultati ufficiali, che saranno determinanti per eventuali sviluppi giudiziari. Nonostante la situazione, Osment ha posato per la foto segnaletica sorridendo ed è stato rilasciato poco dopo il fermo. Sarà ora il procuratore della contea di Mono a stabilire se procedere formalmente con un’azione legale. Intanto, TMZ riferisce che l’ex star bambino starebbe attraversando un momento personale particolarmente complicato: la sua abitazione ad Altadena sarebbe andata completamente distrutta in un recente incendio, e la compagnia assicurativa avrebbe rifiutato di coprire i danni.