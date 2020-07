10 years One Direction: il sito per celebrare i 10 anni di carriera

Il 23 luglio si celebrano i dieci anni dalla nascita degli One Direction ( FOTO ) e per celebrare i 10 anni di carriera, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik e Louis Tomlinson hanno inaugurato un sito web davvero speciale. Un regalo per i tanti fan che sperano ancora in una reunion del gruppo in grado di raggiungere quota 200 milioni di dischi venduti in sei anni di attività (gli One Direction non pubblicano nuovo materiale dal 2016). L’account Instagram ufficiale della band ha inaugurato l’hashtag #10YearsOf1D che accompagnerà tutti i fan e gli appassionati lungo tutta la giornata di celebrazioni.

La reunion impossibile e i contenuti del sito

Da tempo si parlava di una possibile reunion per celebrare i 10 anni di vita degli One Direction. Gli stessi componenti, in particolare Niall e Liam, avevano ammesso un fitto scambio di messaggi per organizzare qualcosa in vista del decimo anniversario. In particolare si è parlato della possibilità di incidere qualche brano, come ammesso da Niall Horan (chi è), ma allo stesso tempo è stata esclusa una reunion del gruppo. Liam Payne aveva invece dichiarato che tutti erano consci dell’importanza dell’evento e che c’era tutta l’intenzione di regalare qualcosa ai fan. Così dopo tanti incontri virtuali e scambi di messaggi, gli One Direction hanno scelto un sito web con video musicali, performance e dietro le quinte. Saranno inoltre disponibili EP riformattati con le B Sides della band, canzoni rare, remix e registrazioni dal vivo, nonché tracce acustiche, che saranno tutti disponibili per lo streaming.

Trend su Twitter l’hashtag scelto dai fan

I festeggiamenti per il decimo anniversario degli One Direction sono già iniziati ieri con il primo post pubblicato dai canali social della band a distanza di quattro anni. Un evento accolto con entusiasmo dai fan che in particolare su Twitter hanno portato l’hashtag #10YearsofOneDirection al primo posto tra i trend. Il gruppo è a tutti gli effetti un fenomeno globale in grado di raggiungere gli oltre 21 miliardi di streaming sulle piattaforme musicali e di vincere oltre 100 premi in sei anni di attività. La scelta di fermarsi non ha intaccato il rapporto tra i componenti nonostante la decisione di Zayn Malik di lasciare il gruppo già nel 2015. Anzi proprio negli ultimi tempi tutti i componenti degli One Direction sono tornati a seguire il profilo di Zayn Malik. Un gesto accolto con grande gioia dai fan del gruppo.