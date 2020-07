One Direction: per il 10° anniversario potrebbe esserci la reunion

Dopo voci, indiscrezioni e smentite, gli One Direction (FOTO) stanno davvero preparando qualcosa per il decimo anniversario della loro nascita. I fan hanno sperato in una reunion di Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik e Louis Tomlinson e qualcosa del genere accadrà. La pandemia da coronavirus ha bloccato qualsiasi potenziale progetto della boyband di organizzare uno speciale evento, ma non ha cancellato i festeggiamenti. Il 23 luglio, data che segnerà i 10 anni dal primo incontro degli One Direction, verrà lanciato un sito web per celebrare l’anniversario. Un regalo speciale per i fan con playlist e un video esclusivo del gruppo. Il sito sarà una sorta di cronologia che traccia la storia del gruppo, dalla prima audizione fino all'inizio della loro pausa e ospiterà un archivio di video musicali, opere d'arte, spettacoli televisivi, dietro le quinte e contenuti del tutto inediti. Il video esclusivo che aprirà il sito documenterà i momenti salienti della carriera della band, dalla formazione a X Factor alla pubblicazione del loro singolo “History”, incluse clip da video musicali, performance e contenuti video di dietro le quinte. Saranno inoltre disponibili EP riformattati con le B Sides della band, canzoni rare, remix e registrazioni dal vivo, nonché tracce acustiche, che saranno tutti disponibili per lo streaming.

Le voci di una reunion e le smentite di Niall e Liam

La notizia di un sito web dedicato ai 10 anni dalla formazione degli One Direction arriva dopo le smentite da parte di Niall Horan che aveva negato tutte le voci di una possibile reunion sottolineando come non sia possibile che i membri possano tornare insieme. Durante un’intervista rilasciata a maggio aveva dichiarato che non c'erano piani per riformare il gruppo. “Se ne è parlato un po' perché a luglio sono dieci anni da quando la band si è riunita, quindi tutti stavano aspettando di vedere se qualcosa sarebbe successo. Ne abbiamo parlato, magari sulla possibilità di incidere qualche brano ma non è prevista una reunion”. In precedenza Liam Payne aveva parlato di una possibile reunion a People Magazine sottolineando come tutti i componenti degli One Direction stessero cercando di capire cosa fare per celebrare l’anniversario: “Sappiamo che è una data importante e vogliamo sicuramente fare qualcosa, ma non posso promettere reunion perché non è il momento adatto. Prima o poi accadrà ne sono convinto ma non ora”.

La carriera degli One Direction e l’indizio social

Con oltre 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, gli One Direction sono stati un fenomeno globale fin dalla loro prima pubblicazione. Sono oltre 21 miliardi gli stream sulle piattaforme musicali e oltre 200 i premi vinti dal 2010, anno della loro nascita, al 2016 quando il gruppo ha scelto di fermarsi e mettere in pausa il progetto. I rapporti tra i componenti sono ancora ottimi e più volte è stato evidenziato come ci siano stati colloqui e chiacchierate per una possibile reunion. Le voci di un possibile ritorno degli One Direction son state alimentate anche dagli indizi raccolti dai fan nelle ultime settimane. Infatti in tanti hanno notato che gli account Twitter di Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Liam Payne, oltre a quello ufficiale degli One Direction, hanno ricominciato a seguire il profilo di Zayn Malik. Quest’ultimo aveva lasciato il gruppo nel 2015.