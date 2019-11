Harry Stlyes, il nuovo album è “Fine Line”

Uscirà il 13 dicembre “Fine Line”, il nuovo album di inediti di Harry Styles, a due anni di distanza dall'omonimo album di debutto solista (certificato oro in Italia). Il disco, che uscirà per Columbia Records/Erskine Records, sarà disponibile in formato cd, vinile e in una speciale edizione con un booklet di 32 pagine con foto del dietro le quinte della registrazione dell'album. L’album si compone di 12 tracce inedite, tra le quali anche il singolo “Lights up”, in radio dallo scorso 11 ottobre, che ha già totalizzato complessivamente più di 100 milioni di visualizzazioni e streaming in tutto il mondo. Qualche anticipazione sui contenuti del suo nuovo album l’artista le ha regalate ai fan attraverso le colonne di Rolling Stone: «Parlerà anche del fare l’amore e del sentirsi tristi. Posso diventare davvero patetico quando sono geloso. Mi sento più felice di quanto non sia mai stato, ma anche più triste di quanto non sia mai stato, dispiaciuto per me stesso… è davvero diverso condividerlo». Il cantante degli One Direction (ufficialmente la band è in pausa) festeggerà l'uscita dell'album con un evento speciale il 13 dicembre a Los Angeles: "Harry Styles – Fine Line live at the Forum – One Night Only", questo il nome dell’evento. Il 16 novembre, inoltre, Styles condurrà per la prima volta il famoso "Saturday Night Live", in onda su NBC, e presenterà dal vivo in anteprima tv il nuovo album.

“Lights Up”, il nuovo singolo lanciato a sorpresa

Quella del singolo “Lights Up” è stata un’uscita discografica che ha sorpreso tutti e che era stata anticipata da tweet criptici del cantante che non lasciavano presagire di un nuovo brano. Negli ultimi due anni, infatti, Harry Styles si è dedicato all’attività live con due tour mondiali e si è dedicato al suo ruolo da testimonial di un’importante casa di moda, mentre si vocifera di una sua partecipazione al prossimo live action della Disney . “Lights Up” è una ballata riflessiva accompagnata da un video ufficiale dove mani, anime e corpi si intrecciano e toccano. In poche ore il video della nuova canzone ha superato il mezzo milione di visualizzazioni e conquistato il primo posto della classifica video di iTunes.

Dagli One Direction alla carriera solista

Nonostante gli appena 25 anni di età, la carriera di Harry Styles sta ormai per toccare il traguardo dei 10 anni. Già perché la sua partecipazione a X Factor UK risale al 2010, quando, dopo essersi presentato da solista alle audizioni, venne inserito in una nuova band formata per l’occasione: gli One Direction. Il gruppo finì l’edizione di quell’anno del programma al terzo posto, ma il successo che arrivò dopo lì investì come una marea. Il debutto da solista arriva nel 2017, dopo aver firmato un contratto milionario con la Columbia l’anno precedente. Il suo album omonimo esce il 12 maggio 2017 e lascia intravedere un maggior piglio rock e psichedelico rispetto ai lavori con la boy band dei suoi inizi. In mezzo, però, anche tante collaborazioni importanti, con artisti come John Legend e Ariana Grande, oltre all’esordio cinematografico con un ruolo di peso nel film “Dunkirk” di Christoper Nolan.