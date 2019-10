Harry Styles: il testo di "Lights Up", il nuovo singolo

A due anni di distanza dall’album di debutto, Harry Styles ritorna con un nuovo brano. “Lights Up” è il singolo disponibile in streaming su Spotify, su tutte le piattaforme digitali e su Youtube. Un’uscita discografica che ha sorpreso tutti e che era stato anticipato da tweet criptici del cantante che non lasciavano presagire di un nuovo brano. Negli ultimi due anni infatti Harry Styles si è dedicato all’attività live con due tour mondiali e si è dedicato al suo ruolo da testimonial di un’importante casa di moda. Intanto si vocifera di una sua partecipazione al prossimo live action della Disney. “Lights Up” è una ballata riflessiva accompagnata da un video ufficiale dove mani, anime e corpi si intrecciano e toccano. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico di Harry Style ma attualmente non ci sono notizie a riguardo. In poche ore il video della nuova canzone ha superato il mezzo milione di visualizzazioni e conquistato il primo posto della classifica video di iTunes.

“Lights Up”, il testo e la traduzione

Questo il testo e la traduzione di “Lights Up”, nuovo singolo di Harry Styles:

What do you mean?

I’m sorry by the way

Never coming back now

Can’t you see?

I could but wouldn’t stay

Wouldn’t put it like that

What do you mean?

I’m sorry by the way

Never coming around

It’d be so sweet if things just stayed the same

(La-da-da-da-da)

All the lights couldn’t put out the dark

Runnin’ through my heart

Lights up and they know who you are

Know who you are, know who you are

Do you know who you are?

Shine, step into the light

Shine, it’s so bright sometimes

Shine, I’m not ever going back

Shine, step into the light

Shine, it’s so bright sometimes

Shine, I’m not ever going back

Shine, step into the light

Shine, it’s so bright sometimes

Shine, I’m not ever (Oh)

What do you mean?

I’m sorry by the way

Never coming back now

It’d be so sweet if things just stayed the same

(La-da-da-da-da)

(La-da-da-da-da)

(La-da-da-da-da)

(La-da-da-da-da)

All the lights couldn’t put out the dark

Runnin’ through my heart

Lights up and they know who you are

Know who you are

Do you know who you are?

La traduzione del brano:

Cosa vuoi dire?

Mi dispiace, comunque

non si torna più indietro adesso

non vedi?

Potrei ma non voglio rimanere

non la metterei in questo modo

cosa vuoi dire?

Mi dispiace, comunque

non tornerò mai sui miei passi

Sarebbe stato così dolce se

se cose fossero semplicemente rimaste com’erano

Tutte le luci non potrebbero mandar via il buio

che corre attraverso il mio cuore

le luci sono accese e sanno chi sei

sanno chi sei, sanno chi sei

tu lo sai chi sei?

Brilla, vieni nella luce

brilla, è così splendente a volte

brilla, io non tornerò mai indietro

Brilla, vieni nella luce

brilla, è così splendente a volte

brilla, io non tornerò mai indietro

Brilla, vieni nella luce

brilla, è così splendente a volte

brilla, io non tornerò mai

Cosa vuoi dire?

Mi dispiace, comunque

non tornerò mai indietro adesso

Sarebbe stato così dolce se

se cose fossero semplicemente rimaste com’erano

(La-da-da-da-da)

(La-da-da-da-da)

(La-da-da-da-da)

(La-da-da-da-da)

Tutte le luci non potrebbero mandar via il buio

che corre attraverso il mio cuore

le luci sono accese e sanno chi sei

sanno chi sei

tu lo sai chi sei?