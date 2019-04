Naomi Campbell e Liam Payne: serenata in arrivo per suggellare l'amore

I diretti interessati non hanno ancora confermato, ma i tabloid inglesi ne sono ormai certi. La top model Naomi Campbell e il bel Liam Payne, ex membro degli One Direction, di 23 anni più giovane di lei, sono una coppia a tutti gli effetti.

Una coppia, tra le altre cose, pronta all’ufficializzazione, almeno secondo i soliti ben informati. Pare, infatti, che il prossimo 22 maggio, giorno del 49esimo compleanno della Venere Nera, Liam avrebbe intenzione di farle una serenata davanti a tutti i loro amici, esibendosi nel corso dell’ipotetica festa di compleanno con una ballad scritta appositamente per la dolce metà.

I messaggi su Instagram tra Campbell e Payne

I due si sarebbero “conosciuti” come - sempre più spesso - accade a molti ragazzi, ovvero su Instagram.

A fare la prima mossa, il giovane cantante inglese, che ha commentato un selfie pubblicato dalla supermodella con “la perfezione in persona, non guardarmi con quegli occhi”, accompagnando il tutto con l’emoticon di una rosa e di una faccina sorridente che manda un bacio.

A quel punto, la palla è passata a Campbell, che, qualche giorno dopo, sotto una foto in cui Payne si guarda allo specchio con aria tenebrosa, ha scritto “anima bellissima”. La popstar è, quindi, intervenuta a sua volta, rispondendo al complimento della donna con “ne serva una per poterne riconoscere un’altra”.

La precedente relazione con Cheryl

Da allora, i due sono stati spesso visti nei medesimi contesti (all’E Prix di Hong Kong, per esempio), ma non sono mai stati fotografati assieme. E, per questo, c’è chi dubita della veridicità della relazione o quantomeno della sua profondità, considerando anche i 23 anni che separano i due.

In realtà, però, questo non dovrebbe essere un problema per il ragazzo, considerando che la sua ultima relazione è stata con una ragazza di dieci anni più grande di lui: la cantante Cheryl, ex componente delle Girls Aloud, divenuta famosa anche per il suo ruolo di giudice nella versione britannica di «X Factor» (dove, peraltro, è partito il successo degli One Direction).

I due sono stati assieme per diversi anni e nel 2017 sono diventati anche genitori, del piccolo Bear. Purtroppo, però, la loro relazione non è durata e nel luglio 2018 hanno annunciato su Twitter la separazione.