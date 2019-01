Naomi Campbell e Liam Payne: nuova coppia?

Lei è la Venere nera della moda, un’icona di stile che cha attraversato generazioni imponendosi come una delle più grandi, se non la più grande, top model della storia, lui è tra gli artisti pop in maggior ascesa del periodo, se la notizia venisse confermata sarebbe sicuramente una coppia esplosiva: stiamo ovviamente parlando di Naomi Campbell e Liam Payne, ex componente dei One Direction. Il rumor è iniziato a circolare dopo alcuni strani commenti che i due si sono lasciati sotto i loro profili: fase di corteggiamento o vere e proprie dichiarazioni d’amore velate?

I messaggi di Naomi Campbell e Liam Payne

Tutto è iniziato con un commento di Liam a un selfie pubblicato da Naomi che il ragazzo ha commentato scrivendo “la perfezione in persona, non guardarmi con quegli occhi” accompagnando il testo con l’emoticon di una rosa e di una faccina sorridente che manda un bacino. Il secondo passo è stato il commento lasciato da Naomi sotto la foto di Liam Payne in cui la modella ha scritto “anima bellissima” e a cui il cantante ha risposto con “ne serva una per poterne riconoscere un’altra”.

Al momento non sono arrivate conferme su questa nuova possibile storia d’amore ma siamo certi che continuerà a far discutere e che la coppia, almeno per le prossime settimane, rimarrà sotto la lente d’ingrandimento dei pararazzi di tutto il mondo; alcuni sostengono che difficilmente questa coppia possa sbocciare vista la differenza di età di tredici anni, ma questo non dovrebbe essere proprio un problema per Liam visto che la sua ultima relazione è stata porprio con una ragazza dieci anni più grande di lui.

Chi è l’ex fiamma di lui

Cheryl, più comunemente nota come Cheryl Cole anche se da alcuni ha deciso di abbandonare il cognome con cui è diventata famosa poiché appartenente all’ex merito Ashely Cole, giocatore di calcio inglese, è stata per anni la fidanzata di Liam. Cheryl è tra le artiste più influenti nel Regno Unito grazie a una carriera da solista, a seguito della rottura delle Girls Aloud, che le ha permesso di vendere milioni di copie diventando la prima artista britannica ad avere cinque singoli al primo posto della classifica dei brani più venduti nel Regno Unito.

L’amore tra Cheryl e Liam

L’amore tra Cheryl e Liam in principio ha sorpreso notevolmente, soprattutto per la differenza di età, ovvero dieci anni, ma dopo le prime perplessità il pubblico si è dovuto ricredere e così quello che sembrava un semplice flirt si è poi trasformato anche in un bellissimo bambino venuto al mondo nel 2017. Purtroppo non tutte le storie hanno il lieto fine e questo è uno di quei casi, ma i due ex innamorati hanno continuato ad avere rispetto l’uno dell’altra anche per amore di loro figlio.