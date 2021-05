David Guetta, uscita Heartbreak Anthem con i Galantis e le Little Mix

Parallelamente all’uscita del brano, David Guetta, i Galantis e le Little Mix hanno sorpreso il pubblico distribuendo anche il videoclip ufficiale della canzone che in meno di ventiquattro ore ha ottenuto più di 800.000 visualizzazioni.

Il filmato vede protagoniste assolute le Little Mix tra cambi di outfit e scenografie che mostrano ancora una volta la loro continua evoluzione che le ha portate a riscrivere la storia della musica pop con decine di milioni di copie vendute grazie a singoli iconici come Wings, Black Magic e Shout Out To My Ex, quest’ultimo certificato con ben tre dischi di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 1.800.000 copie.