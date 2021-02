Little Mix: annunciate le date del tour posticipato al 2022

Little Mix: le nuove date del tour

approfondimento

The Confetti Tour è il titolo della tournée che riporterà le Little Mix sul palco, per la prima volta negli stadi dopo la sofferta decisione di Jesy Nelson di lasciare il gruppo per dedicarsi al proprio benessere mentale. Nelle scorse ore la girl band di Shout Out To My Ex ha annunciato di aver deciso di posticipare le date che le avrebbero viste protagoniste nel Regno Unito e in Irlanda nel 2021.

Il gruppo ha scritto: “Sapete quanto amiamo viaggiare ed esibirci ogni sera per tutti voi. Però, a causa della pandemia in corso, il nostro obiettivo principale è la sicurezza dei nostri fan e della crew e aiutare a fermare la pandemia. Perciò siamo molti tristi di annunciarvi che il Confetti Tour verrà posticipato all’aprile del 2022”.