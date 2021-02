Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Allarme in Umbria, 500 i ricoverati per Covid. Gli ospedali sospendono fino al 21 gli interventi chirurgici non urgenti. Dal 15 riparte lo sci, al nuovo governo la decisione sulla proroga del divieto di spostamenti tra Regioni. Sono 7.970 i casi di Covid in Italia nella ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri ma in base ai dati raccolti di domenica. In aumento le vittime: 307 rispetto a 270. Con 144.270 tamponi, il tasso di positività è stabile al 5,5%. Al via nel Lazio le vaccinazioni agli over 80. Pubblicato in Gazzetta il decreto Speranza sui monoclonali, la loro distribuzione sara' affidata al commissario straordinario Domenico Arcuri.

