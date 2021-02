Covid, la Puglia in zona gialla da giovedì 11 febbraio

La Puglia torna gialla. Sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi in seguito della rettifica dei dati da parte della Regione Puglia, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un'ordinanza in serata che porta in area gialla la Puglia a partire dall'11 febbraio (COSA SI PUO' FARE IN ZONA GIALLA).