Nelle scuole italiane di ogni ordine e grado sono arrivate delle mascherine a disposizione degli studenti per proteggersi dal rischio di contagi da coronavirus durante la permanenza in aula. Ma secondo un sondaggio effettuato tra i presidenti dei consigli di istituto del Lazio, in oltre 8 casi su 10 non vengono utilizzate

