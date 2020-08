Buon compleanno Liam Payne

Liam James Payne compie 27 anni. Il cantante britannico, ex componente della band One Direction, nato Wolverhampton, nelle West Midlands inglesi, il 29 agosto 1993, festeggia il compleanno e un’importante svolta nella sua vita: il cantante ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna, la modella texana Maya Henry. Liam e Maya sono stati visti insieme per la prima volta due anni fa, poco dopo la separazione del cantante da Cheryl, 37 anni, con la quale ha avuto un figlio, Bear, che oggi ha 3 anni.

La carriera di Liam e Gli One Direction

Il talento canoro di Payne emerge molto presto, quando, a soli 14 anni, debutta con un provino come artista solista per il talent show britannico The X Factor. Due anni dopo si ripresenta e viene affiancato a quattro ragazzi eliminati, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik: nascono così gli One Direction, che dopo essersi classificati terzi danno inizia a una carriera strabiliante. Pubblicano cinque album promossi in quattro tour mondiali e vincono, tra gli altri premi, sette BRIT Award, quattro MTV Video Music Awards e sette American Music Awards. Nel corso di sei anni di attività, la boy band vende oltre 50 milioni di dischi, tra album e singoli. Nel 2016 i componenti decidono di prendersi una pausa, portando avanti progetti da solisti.

Le canzoni più amate

I milioni di fan di tutto il mondo non si sono mai stancati di ascoltare le loro canzoni preferite, diventate in breve tempo dei classici pop, allegri o malinconici, conditi da riff rockeggianti e da echi di sintetizzatori elettronici. Canzoni d’amore, d’amicizia, che un’infinità di ragazzi e di ragazze hanno cantato a squarciagola. Tra le più coinvolgenti c’è “Story of my life”, frutto della collaborazione tra gli One Direction e due cantautori e produttori d’eccezione, John Ryan e Julian Bunetta, con un video che mostra scorci di immagini dell’infanzia dei membri della band. “Over Again”, parte del secondo album del gruppo, “Take Me Home”, inizia con dolcezza poi prende carica ed energia, mentre “Best song ever”, un po’ diversa dalle altre, si lascia andare a un clima di puro divertimento. Impossibile non ricordare “You and I”, da “Midnight memories”, vincitrice di un Brit Award per il miglior video britannico, e “What makes you beautiful”, un vero e proprio cavallo di battaglia della band, con la sua melodia orecchiabile. “History” è stata una sorpresa, con il suo groove blues, scritta da Louis e Liam insieme, “Drag me down” è una ballata dedicata ai fan.

Il concerto virtuale del 29 agosto

Voglia di riascoltare la voce di Liam? Il cantante si esibirà in un concerto virtuale sulla piattaforma streaming Veeps, proprio in occasione del suo ventisettesimo compleanno: un’occasione per festeggiare insieme ai suoi fan sulle note della sua musica.