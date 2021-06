Ed Sheeran: "Il nuovo singolo sarà diverso dai precedenti"

Per la prima volta dal vivo con una band

Dopo 15 anni di musica con la sua pedaliera, Ed Sheeran (le canzoni più belle) è pronto per rivoluzionare completamente la sua visione artistica per salire sul palco con una band. Un assaggio della nuova fase musicale del cantautore britannico è stato offerto con la performance registrata per il Big Weekend 2021, Festival musicale organizzato da BBC Radio1. In compagnia di una band al completo alle sue spalle, l'artista si è esibito dal vivo in una modalità davvero inedita. “Sto suonando con una band per la prima volta ed è come compiere un altro step”, ha detto Sheeran ai microfoni della BBC. Precedentemente il cantante aveva suonato con altri gruppi ma solo per esibizioni in tv.

Il nuovo singolo e il nuovo album

Sarebbe dovuto uscire in questi giorni il nuovo singolo di Ed Sheeran ma un ritardo dovuto alla realizzazione del videoclip ne ha posticipato il debutto. Cresce l'attesa per il nuovo album che conterrà il singolo, un progetto che Sheeran ha descritto con enorme emozione. L'artista ha confessato di essere molto nervoso per questa nuova uscita, emozionato ma teso per come i fan accoglieranno il nuovo progetto. A proposito del nuovo album, il cantautore conferma che sarà una fusione dei precedenti. “Ogni volta che devo pubblicare un singolo da un nuovo album sono nervosissimo perché non so come andrà. E questa sensazione mi piace. Mi piace far uscire qualcosa e dire tra me e me: 'Chissà cosa ne penseranno le persone'" ha dichiarato il cantautore. L'ultimo brano inedito di Sheeran era stato “Afterglow”, pubblicato lo scorso dicembre. L’ultimo album pubblicato è stato invece "No.6 Collaborations Project", progetto discografico composto da duetti e uscito nell'estate del 2019. Tra gli ospiti ci sono Stormzy, Justin Bieber, Camila Cabello, Cardi B, Travis Scott, Skrillex e Bruno Mars.