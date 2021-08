Ed Sheeran e la lotteria dei biglietti per il concerto a Londra

Ed Sheeran in “We for India”

Ed Sheeran annuncia novità in arrivo: il post su Instagram

Ed Sheeran, insieme a celebrità come Steven Spielberg, Annie Lennox e Nile Rodgers prenderà parte alI’evento streaming “We for India: Saving Lives, Protecting Livelihoods” organizzato da Give India e Reliance Entertainment. L’evento ha l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare l’India in questo momento di pandemia. I fondi raccolti verranno utilizzati per forniture mediche, aiutare i centri di vaccinazione e supportare i malati di long-covid e le famiglie che hanno perso un familiare o hanno grosse difficoltà economiche. “We for India” sarà in diretta su Facebook il 15 Agosto. Tre ore di performance musicali, stand-up comedy, challenge di fitness e tanto altro. “La musica ha il potere di aiutare in tempi difficili. Sono orgoglioso della mia comunità, quando il mondo è in pericolo i musicisti non si tirano mai indietro, con le loro canzoni ci danno speranza per il futuro” Ha sottolineato Rodgers in un comunicato.