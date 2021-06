Ed Sheeran festeggia i dieci anni di "The A Team" VIDEO

In attesa di ascoltare il nuovo singolo “Bad Habits”, in uscita il prossimo 25 giugno su tutte le piattaforme di streaming musicale, Ed Sheeran ha festeggiato i dieci anni dal debutto del suo singolo “The A Team”. Una canzone che, scritta a soli 18 anni, ha definitivamente aperto al musicista le porte del successo globale

Per ringraziare i fan dell’enorme supporto ricevuto in tutti questi anni, il cantautore britannico, diventato icona di un nuovo modo di fare pop e folk, ha condiviso sul suo profilo Instagram una speciale versione acustica del pezzo , solo chitarra e voce. Ecco il video.

Era il lontano 10 giugno 2011, quando uno studente di soli 18 anni, chiuso nella stanza del suo monolocale in affitto, prendeva carta, penna e la sua inseparabile chitarra per scrivere e comporre la canzone che di lì a poco gli avrebbe aperto le porte del successo globale. Ed Sheeran ha festeggiato nelle scorse ore, con tutti i fan sui social, il decimo anniversario del singolo “The A Team” , contenuto nel suo terzo album “+”.

Le parole di Ed Sheeran per il decimo anniversario di “The A Team”

Queste le parole con cui Ed Sheeran ha festeggiato il decimo anniversario di “The A Team”, ringranziando i fan dell’enorme supporto ricevuto in tutti questi anni: “È il decimo anniversario dal rilascio di “The A Team”, questo weekend. Ho scritto “The A Team” nel 2009, quando avevo solamente 18 anni. È stata la canzone che mi ha permesso di firmare il mio primo contratto discografico, diventando il mio primo singolo che mi ha aperto le porte del successo globale. Guardando indietro, è da pazzi vedere come una canzone che ho scritto in un monolocale per studenti in Guildford nei miei anni da teenager, abbia viaggiato così a lungo nel mondo e abbia permesso a tutti i miei sogni di realizzarsi”. L’ormai storica canzone fu pubblicata il 10 giugno del 2011, inclusa nel terzo album dell’artista britannico, dal titolo “+”. Il brano fu da subito un grande successo in tutta Europa dove conquistò la terza posizione della classifica di vendita britannica a poche ore dalla sua pubblicazione.