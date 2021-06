Ed Sheeran, Elton John e Monica di Friends cantano "Tiny Dancer" VIDEO

Le tre star, insieme a Brandi Carlile hanno dedicato la performance a Lisa Kudrow, l’attrice che interpreta Phoebe in Friends Condividi:

Ed Sheeran, Elton John, Brandi Carlile e Courteney Cox hanno cantato insieme “Tiny Dancer” dedicandola a Lisa Kudrow, l’attrice che interpretava Phoebe in Friends. Le quattro star si sono esibite nella versione “Tony Danza”, in omaggio a una gaffe di Phoebe contenuta in un vecchio episodio della sit-com.

Ed Sheeran, Elton John e Courteney Cox, lo sketch approfondimento Ed Sheeran: "Il nuovo singolo sarà diverso dai precedenti" L'idea dell'esibizione è nata da una puntata di Friends in cui Rachel, Ross e Phoebe discutono di quale sia la canzone più romantica di sempre. Anche Phoebe dice la sua: “è quella che Elton ha scritto per il tipo di Who’s the Boss”, riferendosi alla sit-com con l'attore ed ex pugile Tony Danza. Phoebe allora inizia a cantare la sua personalissima versione di Tiny Dancer “Hold me closer young Tony Danza”, ma la canzone originale recita “Hold me closer, tiny dancer”. Uno scambio di parole comico che a distanza di anni il diretto interessato ha deciso di omaggiare. Proprio Elton John, infatti, ha voluto cantare il suo storico brano inserendo volutamente “Hold me closer Tony Danza”. Ad accompagnarlo Ed Sheeran alla chitarra, la cantautrice Brandi Carlile e Courteney Cox, attrice che in Friends interpretava Monica, al piano.

La risposta di Lisa Kudrow non è tardata ad arrivare. L'attrice ha ringraziato per l’omaggio ma ha fatto ironicamente notare che il testo “corretto” sarebbe “Hold me closer young Tony Danza”, ma “anche la vostra versione non è male”.