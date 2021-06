Ed Sheeran, Bad Habits: la nuova canzone su TikTok, ecco quando

Oggi, venerdì 11 giugno, Ed Sheeran (LE FOTO DEI SUOI LOOK) ha ufficialmente confermato la release del suo nuovo singolo ‘Bad Habits’, in uscita il 25 giugno, svelata oggi anche la copertina del singolo, dove Ed Sheeran veste i panni di un vampiro (vedi sotto il post su Instagram in cui il cantautore scherza sul make up). L’artista (FOTO) ha annunciato tutto sui suoi social questa mattina, dopo che alcune proiezioni sono apparse ieri sera su alcuni importanti monumenti di Londra, come la Tate Gallery ad esempio, in cui indossava un costume da vampiro.

le parole dell'artista



“Negli ultimi mesi ho lavorato in studio a questo brano e non vedo l’ora di farvi ascoltare Bad Habits. Nella musica cerco sempre nuove direzioni per mettermi alla prova e spero che questo si capisca quando lo ascolterete, è bello essere di nuovo qui”. La scorsa settimana aveva anche annunciato una performance live dalla Portman Road di Ipswich Town il 25 giugno per lo show UEFA Euro 2020 di TikTok. Il set – diretto dal collaboratore di lunga data di Ed Sheeran, Emil Nava, e che sarà in diretta globale su TikTok (@edsheeran) dalle ore 22 locali – comprenderà alcune delle sue hit più famose oltre alla prima performance live in assoluto di ‘Bad Habits’.



‘Bad Habits’ è la prima pubblicazione ufficiale dall’uscita di ‘No.6 Collaborations Project’ del 2019. Seguiranno ulteriori dettagli.

