Elton John annuncia l'album The Lockdown Sessions

Elton John ha da poco annunciato l’arrivo del suo nuovo album , dal titolo “The Lockdown Sessions” , descrivendolo come un progetto ricco di collaborazioni con star internazionali del calibro di Dua Lipa, Miley Cyrus, Eddie Vedder, Lil Nas X , Charlie Puth, Gorillaz, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Young Thug e Nicki Minaj. Il re della pop music britannica ha incontrato molti di questi artisti durante il suo Apple Music Show Rocket Hour, con i quali ha poi lavorato ininterrottamente nei 18 mesi di pandemia.

Il singolo in cui duetta con Dua Lipa, “ Cold Heart (PNAU Remix) è già disponibile e unisce alcuni elementi della canzone “Sacrifice”, uscita nel 1989, del singolo “Rocket Man”, del 1972 e ancora dei due brani “Where’s The Shoorah” (1976) e di “Kiss The Bride” (1983).

Elton John, il suo commento sul nuovo album

“Non avrei mai pensato di creare un album durante un periodo pandemico.” Ha dichiarato la superstar. “Con il progredire del Covid-19, però, i progetti continuavano a venire a galla. Così, abbiamo iniziato a muoverci e per me è stato incredibile: alcune sessioni di registrazione sono state effettuate da remoto, via Zoom, piattaforma che ovviamente non avevo mai utilizzato.”

Fortunatamente, spiega Elton John, alcune registrazioni sono state realizzate in presenza, ma con regole molto stringenti: “Ho lavorato con gli altri artisti, ma eravamo sempre separati da schermi in vetro.”

Nonostante le difficoltà, il cantante è soddisfatto del prodotto: “Tutte le tracce del disco sono molto interessanti e diverse l’una dall’altra, sono uscito dalla mia comfort zone per esplorare un territorio nuovo. Tutto questo mi ha ricordato gli esordi, verso la fine degli anni ‘60, quando lavoravo come turnista. È stato uno spasso.”