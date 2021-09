Lil Nas X, svelata la data di uscita dell'album Montero

Lil Nas X, giunto al successo in Italia per la canzone “Old Town Road” con Billy Ray Cyrus (2018), si prepara ora ad accogliere il suo primo album di inediti. “ Montero ” (ispirato al suo vero nome Montero Lamar Hill) sarà pubblicato il prossimo venerdì 17 settembre con una cover che ha già stupito e incuriosito i fan di tutto il mondo. Una splendida opera di arti grafiche con colori accesi che richiamano il paradiso dell’Eden (o almeno come tutti noi lo immaginiamo), in cui Lil Nas X si lascia andare alla sua calma e alla sua bellezza, fluttuando nel centro dell’immagine. Una copertina che, come raccontanto, è ispirata a “Genesis II” di John Stephens , conosciuto in tutto il mondo per i suoi fantastici dipinti.

Lil Nas X, tracklist e collaborazioni di “Montero”

approfondimento

Lil Nas X, Industry Baby: il video della canzone

Nonostante la tracklist ufficiale dei brani contenuti in “Montero” sia ancora top secret, sappiamo però che l’album di Lil Nas X conterrà ben 15 pezzi, per più di un’ora di musica insieme a uno dei cantanti e rapper più apprezzati del momento. “Montero” non è solo un album, ma un vero racconto di vita, come ha dichiarato lo stesso artista su Instagram: “Creare questo album è stata una terapia per me. Ho imparato a lasciar andare il tentativo di controllare la percezione che le persone hanno riguardo chi sono, cosa posso fare e dove sarò. Ho realizzato che l'unica opinione su me che conta davvero è la mia”. Il debut album di Lil Nas X sarà a tutti gli effetti il naturale prosieguo del singolo omonimo lanciato lo scorso marzo - "Montero (Call Me By Your Name)" – presentato ufficialmente in maniera originale, accanto a una lettera dedicata al se stesso di alcuni anni addietro.

La lettera che Lil Nas X ha dedicato al sé 14enne

"Caro Montero di 14 anni, ho scritto una canzone con il nostro nome dentro. Parla di un ragazzo che ho incontrato la scorsa estate. So che abbiamo promesso di non uscire mai allo scoperto pubblicamente, so che abbiamo promesso di non essere mai quel tipo di persona gay, so che abbiamo promesso di morire con il segreto, ma questo aprirà le porte a molte altre persone queer. Tutto questo mi spaventa molto, le persone si arrabbieranno, diranno che li sto forzando ad accettare la mia opinione. Ma la verità è che sono così. Lo scopo è far sì che le persone stiano fuori dalla vita degli altri e smettano di dettare chi dovrebbero essere. Ti mando amore dal futuro. LNX”.