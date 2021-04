Lil Nas X ha lanciato il videogame online gratis Twerk Hero

Il rapper ha inaugurato in rete un videogioco con cui si può far “twerkare” l’alias digitale dell’artista a ritmo di musica. Chiaramente la sua musica, ossia la sua ultima hit indiavolata (letteralmente): "Montero (Call Me By Your Name)"

Si guadagnano 3 stelle in caso di vittoria, altrimenti si incassa il Game Over e si può riprovare infinite volte. Per dirla in musica, a loop.

Il rapper e cantante statunitense Lil Nas X ha inaugurato online un videogioco gratuito dal titolo Twerk Hero. Il senso del gioco è quello di fare agitare il fondoschiena del cantante seguendo il ritmo della sua hit Montero (Call Me By Your Name). Il funzionamento del gioco è semplice: si clicca sul lato B di Lil Nas X, lo si trascina sul desktop e lo si fa agitare a tempo di musica attraverso il mouse. Il videogame Twerk Hero trae ispirazione dal videoclip del brano du successo appena uscito dell'artista, rievocandone le atmosfere fantasy. Lo scopo della sfida gratuita online è quello di mantenere il ritmo twerkando, mentre una cascata di tridenti inonda l'alias digitale del rapper.

MY NEW GAME “TWERK HERO” IS OUT NOW! CAN U MAKE IT THROUGH ALL LEVELS?! pic.twitter.com/Juhr1jiZx4

Montero (Call Me By Your Name): il video in cui il rapper twerka con il demonio



Ultimamente Lil Nas X è abbastanza fissato con il demonio: da poco ha scioccato il pubblico (ma specialmente il mercato, registrando il sold out nel giro di pochi secondi) con le Satan Shoes, le scarpe da ginnastica in edizione limitata che contengono nella suola sangue umano. E dissanguano pure: 1.018 dollari per ogni paia (andato esaurito in meno di un minuto).



E per il videoclip di Montero (Call Me By Your Name), l’artista ha scelto di twerkare con Satana in persona.