La Nike fa causa a Lil Nas X per aver creato le scarpe Satan Shoes

La celebre azienda di abbigliamento sportivo ha denunciato la MSCHF, la società con cui il rapper ha prodotto le chiacchieratissime scarpe sataniche. L’accusa è violazione del marchio ed è stata presentata alla corte federale lo stesso giorno in cui le sneakers sono state rilasciate nella serie limitata (di 666 paia, rimanendo in tema satanismo). Le calzature hanno registrato il tutto esaurito in pochi secondi

Sono state ribattezzate Satan Shoes e, benché usare il termine ribattezzare per delle scarpe "sataniche" possa sembrare fuori luogo, in realtà è proprio ciò che il rapper Lil Nas X, assieme al collettivo MSCHF, ha fatto.



Si tratta infatti di calzature sportive modificate: sono sneakers in cui compare il marchio di Nike a cui è stata aggiunta una goccia di sangue umano nella suola. Dato che le vie dello showbiz sono infinite, che il diavolo fa le scarpe ma non le suole e che abbiamo bisogno del nostro marketing quotidiano, non c’è nemmeno da dire che le Satan Shoes sono andate sold out immediatamente.

Pare che il tutto esaurito sia stato registrato in meno di un minuto, di certo prima che il gallo abbia cantato...



A rinnegare la scarpa però è stata la casa produttrice, la Nike. L’uso del logo della multinazionale statunitense non è stato autorizzato, motivo per cui è arrivata la denuncia.

A essere stata citata in giudizio è la MSCHF Product Studio Inc, la società con sede a New York che ha prodotto le Satan Shoes in collaborazione con il rapper Lil Nas X.



L’accusa è violazione del marchio ed è stata presentata alla corte federale lo stesso giorno in cui la scarpa è stata rilasciata nella serie limitata contenente una goccia di sangue umano a cui è stato aggiunto l’inchiostro rosso. Serie che ovviamente comprende 666 esemplari, numero simbolico del satanismo. Il prezzo di ciascun paio di sneakers? Anche questo un po’ “diabolico”: 1.018 dollari.